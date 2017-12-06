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Жителей села Уват представят к наградам за отвагу на пожаре

17:38 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
72.mchs.gov.ru

Главное управление МЧС России по Тюменской области готовит документы на представление к наградам жителей села Уват Юрия Лихачёва и Максима Белкина. Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 ноября в селе произошёл пожар в частном жилом доме.

Прибывшим через минуту после поступления сигнала специалистам пожарной охраны, активно помогали два молодых человека Юрий Лихачёв и Максим Белкин. Они первыми увидели огонь в доме пожилых соседей, и к моменту прибытия пожарных, сумели вывести их из горящего дома.

С огнем справились быстро, через десять минут пожар был потушен, пострадавших не было.

"На самом деле они – герои, - отмечено в сообщении МЧС. - Если бы не их самоотверженность, к моменту прибытия пожарных, пожилых супругов могли уже не спасти. Несмотря на то, что огонь перекинулся на дом, они вошли в него и помогли пожилым людям. После этого они стали помогать тушить пожар и разошлись по домам, только после полной ликвидации и убедившись, что с пенсионерами все хорошо. Такие поступки заслуживают уважения".

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Теги: Уват , пожар , награда , МЧС

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