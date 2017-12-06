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Тюменцы бесплатно заправят электромобили на новых зарядных станциях

18:10 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени открыли зарядные станции для электромобилей/Фото пресс-службы АО "Тюменьэнерго"

Три зарядные станции для частных электромобилей открылись в Тюмени у торговых центров "Гудвин", "Вояж" и "Па-на-ма". "Заправлять" технику можно будет бесплатно до конца 2018 года.

Знаковое событие вместе с тюменскими автовладельцами посетили генеральный директор АО "Тюменьэнерго" Сергей Савчук, главный федеральный инспектор по Тюменской области аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Андрей Руцинский и директор филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" Антон Фирсов.

Не более получаса потребуется теперь тюменцам, чтобы зарядить электрокар на новой станции у "Гудвина". Подпитка от домашней электросети занимала до 4-8 часов. "Маленькую машину на станции можно зарядить за 10 минут, крупный автомобиль – за 20-30 минут. Я подъезжаю, вставляю в разъем пистолет и иду по своим делам. Когда машина заряжена на 80%, устройство автоматически отключается. Это очень удобно, причем контролировать уровень заряда можно дистанционно", - рассказал владелец электромобиля.

"Электрозаправки" в Тюмени установила компания "Тюменьэнерго" в рамках реализации экологической политики и Всероссийской программы по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. По мнению генерального директора АО "Тюменьэнерго" Сергея Савчука, подпитывать электромобиль не сложнее, чем пользоваться пластиковой карточкой или мобильным телефоном.  

"Это первая в Тюмени станция быстрого цикла, которая поддерживает зарядку по так называемому "быстрому протоколу". Автовладелец проведет на станции всего полчаса. Здесь одновременно смогут заряжаться две машины, гироскутеры и другие виды электротранспорта. Зарядка довольно мощная – около 50 кВт", - сообщил он.

Тюменская заправка полностью отечественного производства, изготовлена на рязанском заводе. Она адаптирована к переменчивому сибирскому климату, но при поломке специалисты "Тюменьэнерго" быстро вернут ее в строй.

Сейчас в Тюмени всего 10 электромобилей, однако их число будет увеличиваться, считает руководитель "Тюменьэнерго": транспорт удобный и довольно экономичный. "По подсчетам одного из владельцев электромобиля из Сургута – у него маленький "Ниссан" - одна зарядка ему обходится примерно в 40 рублей. А тюменцы и вовсе сэкономят: в течение года на заправках они смогут заряжать машину совершенно бесплатно", - отметил Сергей Савчук.

Такая возможность есть как у нынешних владельцев электротранспорта, так и у тех, кто приобретет его в течение года. Бесплатный сервис доступен по специальной пластиковой карте, которую обладатели машин могут получить в Центре обслуживания потребителей "Тюменьэнерго" при предъявлении свидетельства о регистрации электромобиля.

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В Тюмени открыли зарядные станции для электромобилей/Фото пресс-службы АО "Тюменьэнерго"
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Татьяна Ковалева

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Теги: Тюменьэнерго , автомобилисты , электромобили

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