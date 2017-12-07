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Качество работы такси можно обсудить по горячей линии в тюменском Роспотребнадзоре

15:54 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия, посвященная правам потребителей при пользовании услугами такси, пройдет в Тюменской области с 8 по 22 декабря. Ее организует региональное управление Роспотребнадзора.

Во время обращений граждане смогут получить консультации специалистов по номерам телефонов: (3452) 20-31-11, 20-53-94, 20-86-66 (вопросы защиты прав потребителей), а также в Центре гигиены и эпидемиологии: (3452) 68-48-94.

Часы работы горячей линии в региональном управлении: понедельник - четверг: 9 - 18 часов; пятница: 9 - 16 часов 45 минут; перерыв: 13 – 13 часов 45 минут.

Для жителей муниципальных районов области будут работать горячие линии в территориальных отделах управления.

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Теги: такси , Роспотребнадзор , горячая линия

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