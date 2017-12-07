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Викуловские хозяйства проверяют качество нового урожая

13:00 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Проверка зерна в викуловском районе, фото - www.phototyumen.ru

7 тыс. 300 тонн семян заготовили растениеводы Викуловского района под будущий урожай 2018 года. Первые пробы из каждой партии уже проверили в Россельхозцентре.

По словам главного агронома районного управления сельского хозяйства Анатолия Парыгина, из всей массы – 7 тыс. 300 тонн – только 1 тыс. 599 тонн признаны полностью кондиционными. 3% отбракованы по всхожести – она на 10% ниже. Однако Анатолий Парыгин подчеркнул, что зерно может отлежаться и через месяц-полтора всхожесть улучшится.

246 тонн не прошли проверку по влажности. Хозяйства работают над этим, до наступления устойчивых морозов им нужно отсортировать зерно. Напомним, всего в районе только два предприятия оснащены собственными сортировально-сушильными комплексами: ЗАО "Экос" и "Радиус-Агро". Остальные по очереди заключают с ними договоры на обслуживание.

Напомним, всего под будущий урожай 2018 года в районе заготовлено 7 тыс. 300 тонн зерна – это полностью покрывает потребность хозяйств в семенах. Самое качественное зерно подготовили индивидуальный предприниматель Алексей романов, ООО "Чапаева", "Елань", "Радиус-Агро" и крестьянское хозяйство "Рассвет". Склады для хранения семян подготовлены, полеводы приступают к ремонту посевной техники.

Евгения Шевцова

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Теги: Викуловский район , АПК , сельское хозяйство , зерно

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