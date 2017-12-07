Директор тюменской фирмы задолжал работникам более миллиона рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора фирмы, обвиняемого в невыплате заработной платы 26 работникам, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, директор компании "СТРОЙПРОЕКТ 2025" в течение года не выплачивал заработную плату 26 работникам организации, имея реальную возможность для погашения задолженности. Общая сумма долга по зарплате составила более 1 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.