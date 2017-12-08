Премия "Золотой Нафаня" ждет победителей

Фото пресс-службы областного департамента социального развития

Областная премия "Золотой Нафаня" будет вручена в Областном детском центре "Ребячья республика" 9 декабря. Из 300 номинантов в финал вышли 49, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В 2017 году планируется вручить семь статуэток в семи номинациях: "Самые успешные детские музыкальные проекты и исполнители", "Самые успешные участники образовательных олимпиад", "Самые успешные юные актеры и артисты", "Самые успешные юные спортсмены", "Самые успешные участники детских творческих конкурсов", "Самые успешные юные участники социальных программ", "Самые успешные участники детских смен". Имена победителей определены народным голосованием.

Премия была учреждена в 2016 году Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" совместно с радиостанцией "Ребячья республика", чтобы поддержать талантливых детей Тюменской области в творческих, спортивных и интеллектуальных начинаниях.