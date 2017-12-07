В Увате бухгалтер коммунального предприятия пойдет под суд за присвоение денег

Кассир коммунального предприятия присвоила деньги/фото ИА "Тюменская линия"

В присвоении крупной суммы денег обвиняется бухгалтер-кассир Ивановского коммунального предприятия Уватского муниципального района.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, с января 2015 года по июнь 2017 года она похитила 365 тыс. рублей из кассы коммунального предприятия. Платежи жителей бухгалтер забирала себе. Из-за этого у граждан появилась задолженность, и они стали обращаться к руководству предприятия с жалобами. По указанию директора была проведена ревизия, которая и выявила нарушения.

Прокуратура Уватского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера-кассира муниципального предприятия. Она обвиняется в присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.