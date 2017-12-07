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Финалистов конкурса "Лидеры России" объявят до середины декабря

14:49 07 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото организаторов конкурса "Лидеры России"

30 лидеров из УФО, которые станут финалистами конкурса "Лидеры России" объявят 16 декабря. Еще несколько человек будут внесены в "лист ожидания". Результаты по ним станут известны по итогам всех полуфиналов. Финальный этап конкурса состоится в феврале 2018 года в Москве, в нем примут участие 300 лучших управленцев со всей страны.

Очный полуфинал Всероссийского конкурса "Лидеры России" для Уральского федерального округа завершился 6 декабря. Он проходил в Екатеринбурге и стал первым из восьми запланированных региональных полуфиналов конкурса.

Напомним, что в полуфинале конкурса "Лидеры России" участвовали 40 человек из Тюменской области.  Мастер-классы для управленцев провели губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который входит в число наставников конкурса "Лидеры России", а также учредитель Центра промышленного дизайна и инноваций "АСТРАРОССА дизайн" Владимир Пирожков и управляющий партнер, ведущий тренер ГК "Эврико" Владимир Соловьев.

Ключевым событием полуфинала стали очные конкурсные мероприятия, в ходе которых управленцы, работая в сменяющихся командах, проявляли свои способности, а эксперты оценивали их по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Каждому участнику начислялись баллы, в соответствии с которыми будет проходить дальнейший отбор в финал.

Основную долю полуфиналистов из УФО составили собственники и руководители высшего звена предприятий – 50,7%, также присутствовали руководители среднего звена, линейные и функциональные руководители, ведущие специалисты. 

Доля руководителей промышленных предприятий среди полуфиналистов – 19% (самый значительный показатель из всех регионов наряду с Приволжским федеральным округом). Из сферы образования, IT и науки – 12% участников полуфинала в УФО и столько же руководителей государственных органов. Более половины полуфиналистов из УФО (57,3%) – в возрасте до 35 лет.

Участников финала, который состоится в Москве, наградят образовательными грантами на сумму в миллион рублей, а победители получат персонального наставника из числа лидеров российского бизнес-сообщества или из сферы государственного управления.

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Теги: конкурс , Лидеры России

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