Финалистов конкурса "Лидеры России" объявят до середины декабря

фото организаторов конкурса "Лидеры России"

30 лидеров из УФО, которые станут финалистами конкурса "Лидеры России" объявят 16 декабря. Еще несколько человек будут внесены в "лист ожидания". Результаты по ним станут известны по итогам всех полуфиналов. Финальный этап конкурса состоится в феврале 2018 года в Москве, в нем примут участие 300 лучших управленцев со всей страны.

Очный полуфинал Всероссийского конкурса "Лидеры России" для Уральского федерального округа завершился 6 декабря. Он проходил в Екатеринбурге и стал первым из восьми запланированных региональных полуфиналов конкурса.

Напомним, что в полуфинале конкурса "Лидеры России" участвовали 40 человек из Тюменской области. Мастер-классы для управленцев провели губернатор Тюменской области Владимир Якушев, который входит в число наставников конкурса "Лидеры России", а также учредитель Центра промышленного дизайна и инноваций "АСТРАРОССА дизайн" Владимир Пирожков и управляющий партнер, ведущий тренер ГК "Эврико" Владимир Соловьев.

Ключевым событием полуфинала стали очные конкурсные мероприятия, в ходе которых управленцы, работая в сменяющихся командах, проявляли свои способности, а эксперты оценивали их по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Каждому участнику начислялись баллы, в соответствии с которыми будет проходить дальнейший отбор в финал.

Основную долю полуфиналистов из УФО составили собственники и руководители высшего звена предприятий – 50,7%, также присутствовали руководители среднего звена, линейные и функциональные руководители, ведущие специалисты.

Доля руководителей промышленных предприятий среди полуфиналистов – 19% (самый значительный показатель из всех регионов наряду с Приволжским федеральным округом). Из сферы образования, IT и науки – 12% участников полуфинала в УФО и столько же руководителей государственных органов. Более половины полуфиналистов из УФО (57,3%) – в возрасте до 35 лет.

Участников финала, который состоится в Москве, наградят образовательными грантами на сумму в миллион рублей, а победители получат персонального наставника из числа лидеров российского бизнес-сообщества или из сферы государственного управления.