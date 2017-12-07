Ямальский Дед Мороз отправился в путешествие по северным городам

Фото yamaliri.ru

Ямальский Дед Мороз Ямал Ири отправился в путешествие по северному округу. Он планирует навестить детей в Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске. В некоторых городах Ямал Ири побывает впервые.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", Ямал Ири в первую очередь побывает в гостях у ребят, которые находятся далеко от родителей, в школах-интернатах, а также у детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, он навестит воспитанников детских садов и учащихся начальных классов.

В январе 2018 года в Новом Уренгое состоится фестиваль Дедов Морозов, где Ямал Ири на правах хозяина будет принимать сказочных персонажей разных культур и национальностей.