Проекты тюменских НКО привлекли в регион более восьмидесяти миллионов рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Проекты 59 социально ориентированных некоммерческих организаций стали обладателями президентских грантов в 2017 году.

Об этом сообщила заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента социального развития Ольга Кузнечевских на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Всего, по ее словам, на реализацию социальных проектов привлечено в регион 80,8 млн рублей. Для сравнения: в 2016 году победителями стали 15 НКО, общая сумма грантов составила 26,2 млн рублей.

Ольга Кузнечевских напомнила, что по итогам первого конкурса Тюменская область вошла в Топ-10 регионов по количеству победителей. Тогда ими стали 20 НКО, сумма поддержки превысила 27 млн рублей. По итогам второго конкурса поддержку получили 39 тюменских некоммерческих организаций на общую сумму 53,3 млн.

"Это серьезный рывок и эти средства пойдут на улучшение и развитие социальных услуг в регионе. Радует и то, что повысилось качество самих проектов. В 2017 году мы впервые обошли главного лидера – Свердловскую область. У них 23% проектов получили президентские гранты, у нас – 27%", - заключила Ольга Кузнечевских.

Евгения Шевцова