up

8.12.2017 пятница

EUR 69.9323

USD 59.2948

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Пенсионерка из Сургута стала жертвой мошенников.

10:27 08 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

2,5 млн рублей отдала случайным знакомым 80-летняя женщина в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре, на улице к пенсионерке подошли двое молодых людей. Рассказали историю о том, что их друг попал в ДТП и находится в больнице, но лечить его врачи не собираются, так как у него нет страхового полиса, мало того, требуют за свои услуги деньги. Мужчины попросили у старушки денег в долг. Пенсионерка решила помочь,  сняла деньги в банке и отдала парням. Те поспешили скрыться. Спустя некоторое время  пожилая сургутянка поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по  ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Полицейские пытаются выйти на след злоумышленников. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: уголовное дело , мошенничество , Югра

Последние новости

11:10 Тюменские проекты могут попасть в финал Всероссийского конкурса лучших практик социально-экономического развития
11:00 Мобильное приложение "ЖКХ 72" станет еще удобнее
10:49 Блинный праздник в Ялуторовске покорил россиян Фото
10:38 Тюменцам напомнили о таможенных сборах
10:27 Пенсионерка из Сургута стала жертвой мошенников.
10:16 За незаконную рубку елей грозит большой штраф
10:05 В ТюмГУ обсудят вопросы трудоустройства людей с инвалидностью
09:54 На новом комплексе DAMATE будут производить более сорока тысяч тонн молока в год
09:43 "Территория поэзии" открылась в Тобольске
09:32 В Тюмени разыскивают аферистку, которая выманивала деньги у пенсионеров
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

На новом комплексе DAMATE будут производить более сорока тысяч тонн молока в год

Крупный молочно-товарный комплекс открылся в Тюменской области

Тюменский губернатор стал "Человеком года" по версии журнала "Эксперт-Урал"

Политика

В Тюменской области формируют новый общественный совет

Шестьсот человек обратились в юридическую приемную Анатолия Карпова в Тюмени

Анатолий Карпов поздравил победителей шахматного турнира, посвященного Международному дню инвалида

Экономика

Тюменцам напомнили о таможенных сборах

Представительство аналитического центра "Эксперт" открылось в Тюмени

Продажи новых авто в Тюменской области увеличились на четверть

Общество

Тюменские проекты могут попасть в финал Всероссийского конкурса лучших практик социально-экономического развития

Мобильное приложение "ЖКХ 72" станет еще удобнее

Блинный праздник в Ялуторовске покорил россиян

Спорт

Альпинисты со всей России встретятся в Тюмени на чемпионате

Киберспортсмены в Тюмени поборются за сто пятьдесят тысяч рублей

"Рубин" сразится с "Динамо"

Происшествия

Пенсионерка из Сургута стала жертвой мошенников.

В Тюмени разыскивают аферистку, которая выманивала деньги у пенсионеров

Тюменец предстанет перед судом за употребление марихуаны
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+