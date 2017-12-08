Пенсионерка из Сургута стала жертвой мошенников.

фото ИА "Тюменская линия"

2,5 млн рублей отдала случайным знакомым 80-летняя женщина в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре, на улице к пенсионерке подошли двое молодых людей. Рассказали историю о том, что их друг попал в ДТП и находится в больнице, но лечить его врачи не собираются, так как у него нет страхового полиса, мало того, требуют за свои услуги деньги. Мужчины попросили у старушки денег в долг. Пенсионерка решила помочь, сняла деньги в банке и отдала парням. Те поспешили скрыться. Спустя некоторое время пожилая сургутянка поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Полицейские пытаются выйти на след злоумышленников.