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В России отмечают День героев Отечества

08:00 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В России отмечают День героев Отечества/mil.ru

9 декабря - памятная дата России. В этот день в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия - высшую военную награду. Георгиевская лента символически связала героев разных эпох.

В день Георгия Победоносца чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого Георгия. 

Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика святого Георгия Победоносца, получившего свое прозвище за мужество и духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности.

До Октябрьской революции существовала традиция чествовать в день святого Георгия всех кавалеров Георгиевских отличий - от таких прославленных людей как Александр  Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями.

Последний раз в императорской России праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 года. После 1917 года орден, а вместе с ним и праздник были упразднены.

8 августа 2000 года орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России, а в 2007 году был возрожден и праздник - День Героев Отечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 года.

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Теги: история

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