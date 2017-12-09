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Ученые: видеоигры помогают не стареть

14:17 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: moi-portal.ru

Видеоигры улучшают память и работу мозга у людей старшего возраста, выяснили ученые из Монреальского университета.

Об этом сообщает РИА Новости. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ранее ученым удалось доказать, что благодаря видеоиграм у молодых людей увеличивается количество серого вещества. В новом исследовании участвовали 33 человека в возрасте от 55 до 75 лет. Их разделили на три группы: одна играла в Super Mario 64, другая училась играть на пианино, третья не была вовлечена в какую-либо активность. За ними наблюдали в течение шести месяцев. Результаты оценивались с помощью когнитивных тестов и МРТ-сканирования.

Ученые измеряли количество серого вещества в нескольких областях мозга: в гиппокампе (отвечает, в частности, за переход кратковременной памяти в долговременную), дорсолатеральной префронтальной коре (отвечает за принятие решений и планирование) и мозжечке (отвечает за координацию движений и равновесия).

Выяснилось, что у людей старшего возраста, играющих в Super Mario 64 увеличилось количество серого вещества в гиппокампе. Кроме того, у них улучшалась краткосрочная память.

У тех, кто учился играть на пианино, возросло количество серого вещества в дорсолатеральной коре. У обеих вышеназванных групп также увеличилось его количество в мозжечке. У контрольной группы количество серого вещества во всех областях сократилось. 

По словам ученых, благодаря видеоигре гиппокамп создает когнитивную карту виртуального мира. Это помогает снизить угрозу атрофии серого вещества, которая часто случается у пожилых людей и приводит к неврологическим болезням — в частности, к болезни Альцгеймера.

Ранее нейрофизиологи из Рурского университета Бохума провели эксперимент, который показал, что геймеры способны лучше запоминать и анализировать информацию. В свою очередь, британским ученым из Кардиффского университета удалось выяснить, что увлечение видеоиграми не является аналогом "полноценной" наркотической или алкогольной зависимости.

 

 

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Теги: компьютерные игры , ученые , пенсионеры

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