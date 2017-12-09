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В Госдуме предлагают ввести в школах уроки безопасности на дорогах

15:45 09 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Предложение ввести в российских школах уроки безопасности на дорогах направил в Минобрнауки РФ депутат Госдумы Борис Чернышов.

Преподавать эту дисциплину он предполагает поручить сотрудникам ГИБДД, пишет РИА Новости. По словам депутата, обучение детей основам правил дорожного движения поможет снизить число ДТП с их участием. Чернышов приводит статистику ГИБДД: с января по сентябрь текущего года в России произошло 12 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних, в которых погибли более 500 детей.

"В связи с этим предлагаю ввести дополнительные уроки по безопасности на дорогах с 1-го по 8-й классы. Методика преподавания в ГИБДД есть. Подобные меры не только позволят уменьшить детский дорожно-транспортный травматизм, воспитают навыки безопасного поведения на дорогах, но и систематизируют знания детей о ПДД", — отметил депутат в обращении.

Он добавил, что инспекторы ГИБДД способны обучить школьников правильному поведению на дорогах и помочь им грамотно систематизировать полученные знания.

"Уверен, нелишним будет и присутствие сотрудников ГИБДД на родительских собраниях в школах. Это поможет родителям понять, как именно нужно строить общение с ребёнком, чтобы воспитать его ответственным водителем и пешеходом", — сказал он. 

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал инициативу.

"Абсолютно правильная мысль, депутат всё верно обосновал. Обучать правилам дорожного движения надо даже не со школы, а с детского сада. Чем раньше, тем лучше. Поскольку это будущие водители и пешеходы, им надо формировать законопослушное поведение с детства", — сказал Вячеслав Лысаков.

По словам управляющего директора издательства "Просвещение" Дмитрия Климишина, уже создана линейка учебников, которую можно использовать при изучении новой дисциплины.

"Нами разработан комплект учебно-методических пособий для обучения школьников разных классов с 1-го по 4-й, с 5-го по 6-й, с 7-го по 9-й — как в рамках отдельного курса "Безопасность дорожного движения", так и при изучении межпредметных материалов на таких уроках, как основы безопасности жизни, окружающий мир, физическая культура, литературное чтение, география и т.д. Эти материалы могут быть использованы и на уроках, и на внеурочных занятиях учителями, сотрудниками ГИБДД, общественниками. Надеюсь, в следующем году они появятся в наших школах", — рассказал Климишин. 

В то же время глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова полагает, что ПДД следует преподавать детям в рамках ОБЖ.

"В целом инициативу мы поддерживаем. Но считаем, что это должен быть раздел в ОБЖ, отдельная часть. Самостоятельным предметом это не может быть — там мало информации. Однако учебники абсолютно точно должны содержать всё необходимое о безопасности на дорогах", — сказала она.

 

 

 

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Теги: Госдума , школьники , уроки , дорожная безопасность

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