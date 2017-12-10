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Названы самые плохо перепродаваемые в России автомобили

15:57 10 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Самые плохо перепродаваемые машины/Фото ИА "Тюменская линия"

"Мерседес-Бенц" B-класса, седан "Форд Фиеста", "Ниссан Кашкай" и "Шкода Йети" возглавили рейтинг машин, которые сложнее всего продать на российском вторичном рынке. Список составили эксперты журнала "За рулем".

Его сформировали на основе данных за вторую половину 2017 года для машин не дороже 1 млн рублей. Среди основных факторов, снижающих ликвидность авто при перепродаже, авторы указывают цену, позиционирование марки, комплектацию, а также редкость и специфичность модели.

Специалисты считают "Мерседес-Бенц" B-класса недооцененным на рынке, однако не смогли назвать конкретные причины падения спроса на него.

Причину непопулярности "Ниссан Кашкай" и "Шкода Йети" специалисты связали с существующим мнением об их "ненадежности".

В списке также оказались "Сузуки Гранд Витара" и "Хендай Туксон"из-за часто возникающих проблем с трансмиссией.

Завершают список "Шевроле Круз", "Ниссан Террано", "Мицубиси L200" и "Сузуки SX4", непопулярность которых объяснили высокой ценой, передает РИА Новости.

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Теги: рейтинг , машина

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