Как получить миллион на свое изобретение

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Объявлен всероссийский конкурс "Премия Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов". Дедлайн 28 февраля 2018 года (при наличии регионального этапа) или 21 мая 2018 года.

К участию приглашаются индивидуальные изобретатели, юные изобретатели и члены ВОИР.

Номинации конкурса: "Лауреат Премии ВОИР", "Лауреат молодежной Премии ВОИР" — для изобретателей до 35 лет

Для участия нужно представить заявку на русском языке. В ее состав включаются документы: электронная (отсканированная) копия охранного документа (в формате .pdf); презентация (в формате .pdf), ссылки на файлообменник с размещенной информацией; сметы, расчеты и финансовые документы предоставляются в формате .xls,.xml. Заявитель вправе представить не более пяти заявок на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе направляется на электронную почту организаторов конкурса VOIR2018@ros-voir.ru

Победителю в номинации "Лауреат Премии ВОИР" вручается денежная премия ВОИР в размере 1 млн рублей.

Победителю в номинации "Лауреат молодежной Премии ВОИР" вручается денежная премия ВОИР в размере 50 тыс. рублей.