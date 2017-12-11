Тюменец увел деньги у пенсионерки через мобильный банк

Фото следственного комитета РФ

60 тыс. рублей похитил со счета пенсионерки из Тобольска житель Тюмени 1992 г. р.

По сообщению пресс-службы межмуниципального отдела МВД "Тобольский", пожилая женщина заявила, что у нее были две банковские карты, одна из которых находилась у сына. Ранее родственник пользовался сим-картой, к которой была подключена услуга "Мобильный банк". Долгое время он не использовал номер, поэтому оператор сотовой связи заблокировал сим-карту и передал номер телефона другому абоненту. Так как держатель карты не отключил "Мобильный банк", данной услугой воспользовался новый владелец номера, похитив, по предварительным данным, около 60 тыс. рублей со счета потерпевшей.

Задержанный свою вину признал полностью и пояснил, что похищал деньги со счета пенсионерки с помощью услуги онлайн-банка, который был привязан к его новому номеру телефона. Возбуждено дело по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Максимальная санкция статьи - ограничение свободы до двух лет. Подозреваемый дал подписку о невыезде.