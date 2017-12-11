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Студентов-энергетиков ждут в СУЭНКО

15:21 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Соглашение о сотрудничестве с компанией СУЭНКО подписали Тюменский индустриальный университет, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, агротехнологический колледж Ялуторовска и Ишимский многопрофильный техникум. Подписание состоялось  в рамках регионального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia. 

По сообщению пресс-службы департамента образования и науки Тюменской области, соглашение подразумевает глобальное участие СУЭНКО в формировании профессионалов: от разработки учебной программы по дисциплинам и производственной практики до стажировки преподавателей, выполнения комплексных дипломных работ, совместных научных исследований и индивидуальных контрактов с лучшими студентами. Кроме этого документ предусматривает включение работодателей в новый формат итоговой аттестации – демонстрационный экзамен. По мнению участников соглашения, включение демонстрационного экзамена в программу будет способствовать независимой оценке качества подготовки кадров. СУЭНКО готова предоставлять оборудование для экзаменов, материалы, площадку, предлагать свои корпоративные модули для испытаний, делегировать сотрудников в экспертную комиссию.

"Мы ждем студентов с тем набором навыков, о котором договорились, подписав этот документ. Мы готовы работать на результат совместно с нашими образовательными учреждениями", – сказал директор СУЭНКО Данил Анучин.

По мнению и.о. ректора ТИУ Вероники Ефремовой, теперь можно быстрее оценивать потребности индустрии. "Соглашение важно и с той точки зрения, что студент должен иметь возможность продемонстрировать себя работодателю. Благодаря демонстрационному экзамену и производственным практикам он ее получит", - считает руководитель вуза.

Экзамен будет проходить по методике и стандартам WorldSkills Russia. Выполнив задания, выпускник получит паспорт компетенций, результаты  экзамена попадут в систему CIS, доступ к которой имеют организации, участвующие в движении WorldSkills.

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Теги: СУЭНКО , соглашение , ТИУ

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