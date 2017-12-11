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В Тюмени названы имена обладателей стипендии фонда Дениса Мацуева

16:05 11 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Названы имена стипендиатов фонда Дениса Мацуева/www.classicalmusicnews.ru

Пианисты Глеб Туренков (12 лет) и Татьяна Михалева (15 лет), скрипачка Кристина Столбова (13 лет), трубач Андрей Дергачев (14 лет), саксофонист Владислав Кочкин (14 лет), гитаристка Алина Бабушкина (16 лет), домристка Евгения Филиппова (14 лет), балалаечник Александр Семин (15 лет) и баянисты Марк Власов (14 лет) и Никита Гладченко (15 лет) станут обладателями стипендии фонда "Новые имена".

Таковы итоги отборочного этапа конкурса Всероссийского творческого проекта фонда "Новые имена". Дети, прошедшие отборочный этап, примут участие в дневном концерте 17 декабря в рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева, на котором состоится вручение им дипломов и стипендий.

"Я считаю, необходима разработка механизмов социализации и адаптации талантливого ребенка в современном обществе, которые позволят самореализоваться им в будущем", – прокомментировал президент Тюменской торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин.

По его словам, благодаря проекту "Новые имена" существует  возможность поддерживать талантливых  детей в их начинаниях. Получая поддержку, дети приобретают уверенность в своих возможностях и стремятся расширять границы своего музыкального дара".

За последние пять лет более 30 юных тюменских дарований получили стипендию фонда и консультации ведущих профессоров и признанных музыкантов российской исполнительской школы, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

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Теги: фестиваль , музыканты , Денис Мацуев

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