Философ из МГУ расскажет тюменцам о видеоиграх

Философ из МГУ расскажет тюменцам о видеоиграх. Фото: moi-portal.ru

Мастер-класс Александра Ветушинского "Визуальные генеалогии видеоигр" состоится в Тюмени в Школе перспективных исследований (ул. 8 Марта 2/1) 12 декабря, начало в 19 часов.

Как сообщает Институт социальных и гуманитарных наук ТюмГУ, Александр Ветушинский является младшим научным сотрудником философского факультета МГУ, сотрудником Московского центра исследований видеоигр.

Мастер-класс пройдет на русском языке. Вход свободный.