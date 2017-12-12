Врачи и педагоги обсудят проблемы здоровья детей

deti.mail.ru

IV Межведомственная городская научно-практическая конференция, посвященная проблемам психофизиологического здоровья детей, состоится в Тюменском государственном медицинском университете (ул. 50 лет Октября, 53а, 2 этаж) 13 декабря, начало в 14 часов.

По сообщению департамента образования администрации города, в конференции примут участие педиатры, остеопаты и физиологи. Специалисты расскажут об особенностях физического развития детей, причинах нарушения речи, профилактике вегетативных заболеваний. Своим опытом работы в вопросах здоровьесбережения школьников поделятся и педагоги. Участники городского проекта "Молодые лидеры в образовании" представят новый образовательный проект "Лига здоровья", главная идея которого – создание системы повышения квалификации учителей в данном вопросе и организация отрядов охраны здоровья из числа детей в каждой школе.

"Здоровый образ жизни должен занимать ведущее место среди потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Необходимо научить детей с раннего детства ценить, беречь и укреплять свое здоровье, на личном примере демонстрировать здоровый образ жизни, - рассказала доцент кафедры нормальной физиологии, кандидат биологических наук, педагог-психолог информационно-методического центра Тюмени Наталья Ларькина. - Только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически".