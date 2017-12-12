В Тюмени наградили юных помощников полиции

В Тюмени наградили юных помощников полиции/duma72.ru

Ученики тюменской школы № 88 получили диплом первой степени I конкурса "Лучший отряд "Юные друзья полиции". Награждение состоялось в Тюменской областной думе в День конституции.

"Мы проводим лекции, беседы и семинары, спортивно-оздоровительные мероприятия. Они направлены на повышение правовой грамотности, профилактику девиантного поведения, распространения ПАВ. Отряд пока немногочисленный, но планируется пополнение: желающих много", - сказал социальный педагог средней школы № 88 Шухраджон Норматов.

Председатель регионального парламента Сергей Корепанов отметил важность работы, которую выполняют школьники. В регионе действуют 90 отрядов, объединивших более 1,2 тыс. человек. Они помогают правоохранителям в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних жителей и проводят просветительскую работу.

Участников добровольных отрядов поблагодарил начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов. "Дети занимаются правовым просвещением, влияют на своих сверстников, а порой и на взрослых своим правильным и законопослушным поведением. Выражаю признательность инспекторам по делам несовершеннолетних и коллегам в школе, которые поддерживают порядок в быту, семьях, особенно трудных, где дети нуждаются в опеке и помощи", - сказал он.

Второе место заняли ученики ялуторовской средней школы им. Декабристов. Третье - у школьников червишевской средней школы Тюменского района. Специальным дипломом награждены участники отряда средней школы № 48 Тюмени.

Татьяна Ковалева