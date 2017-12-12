Технологии банка "Открытие" позволят оплатить билеты в СКК "Галактика" банковской картой

Банк "Открытие". Фото: prof.utmn.ru

Посетители спортивно-культурного комплекса "Галактика" в Когалыме (ХМАО-Югра) могут оплатить банковской картой входные билеты в океанариум "Акватика", аквапарк "На гребне волны" и оранжерею "Семь садов".

Оплата осуществляется через специальные билетные терминалы. Данный сервис был реализован при поддержке банка "Открытие", сообщает пресс-служба Западно-Сибирского филиала банка "Открытие".

Как отметил заместитель генерального директора по управлению СКК "Галактика" Андрей Фролов, учреждение первое в Когалыме реализовало возможность покупки билетов в терминалах самообслуживания. Большую помощь в этом начинании нам оказал партнер СКК "Галактика" – банк "Открытие". Внедрение современных технологических решений позволяет сделать процесс обслуживания посетителей более удобным. Раньше билеты можно было купить в кассах комплекса с помощью POS-терминалов, теперь это стало еще проще и быстрее, что значительно экономит время клиентов, а также дает возможность заработать бонусные баллы держателям кобрендинговых карт. Повышая качество сервиса, администрация комплекса в первую очередь заботится о посетителях, чтобы они пришли в океанариум, аквапарк, оранжерею, кинотеатр или детский центр уже с хорошим настроением.

Начальник управления продаж комиссионных продуктов Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Брикунов отметил: "Мы уже давно сотрудничаем с комплексом "Галактика", сочетающим в себе один из крупнейших океанариумов страны и множество познавательных и развлекательных мест. На первом этапе мы обеспечили обслуживание банковских карт в кассах комплекса, а также реализовали возможность приобретения билетов в океанариум на сайте СКК "Галактика". Сейчас мы расширили взаимодействие, обеспечив в терминалах самообслуживания продажу билетов с помощью банковских карт. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам самые передовые, технологичные и безопасные финансовые решения. В рамках проекта с СКК "Галактика", благодаря техническим специалистам банка, была обеспечена поддержка абсолютно новой линейки устройств. Для нас важно, чтобы банковские услуги "Открытия" помогали партнерам более эффективно вести свою деятельность. И мы видим, что наши усилия по достоинству оцениваются посетителями "Галактики" – жителями и гостями Югры".