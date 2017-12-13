От тюменских школьников ждут заявок на конкурс научно-технологических проектов

https://sochisirius.ru/news/1158

Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов состоится в декабре. Подать заявки можно до 15 декабря.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, принять участие в муниципальном этапе могут все желающие школьники 6-10 классов. Тематика конкурса позволяет ребятам проявить себя в шести направлениях: агропромышленные и биотехнологии, беспилотные летательные аппараты и логистические системы, освоение мирового океана, персонализированная медицина, современная энергетика, современные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие технологии.

Победители и призеры заключительного этапа получат возможность участвовать в научно-технологической программе "Большие вызовы" образовательного центра "Сириус" летом 2018 года.

Конкурс проходит при поддержке правительства Тюменской области совместно с центром "Сириус".

Всю информацию о проведении конкурса, в том числе и правила участия, можно узнать здесь или по телефону 8-3452-390-678.