Фестиваль "Ишимские родники" собрал сельскую интеллигенцию

Фото: администрация Ишимского района

Около 200 представителей 16 сел Ишимского района приняли участие в фестивале творческой интеллигенции "Ишимские родники".

Сельская ишимская интеллигенция собирается на фестиваль уже 15 лет. Нынче в рамках мероприятия состоялся традиционный конкурс талантов. В нем принимали участие вокалисты, театральные коллективы, певческие и танцевальные ансамбли, сообщает администрация Ишимского района.