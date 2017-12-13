Тюмень привлекает инвесторов интересными проектами

"Ярмарка инвестиций" в Тюменском технопарке/фото ИА "Тюменская линия"

10 предпринимателей из Тюмени, Омска, Кургана и других городов стали участниками "Ярмарки инвестиций", которая открылась в Тюменском технопарке.

По словам организатора, руководителя региональной общественной организации "Опора России" Эдуарда Омарова, Тюменская область продолжает оставаться инвестиционно привлекательным регионом. "У нас есть потенциал как для роста бизнеса, так и для увеличения количества инвесторов, готовых вкладываться в интересные проекты. Все это соединяется в одной точке. И теперь Тюмень – это не только предпринимательский центр, Всероссийский центр молодежного предпринимательства, а еще и место, где на площадке ярмарки инвестиций всегда можно найти партнера или инвестора", – отметил он.

В третьей "Ярмарке инвестиций" на заочном этапе эксперты рассмотрели более 100 проектов. До финала дошли 10. Все они разной направленности, от криптофермы до производства каучука. 30 инвесторов приглашены для рассмотрения каждого проекта.

Лидия Семочкина, фото ИА "Тюменская линия"

Предприниматель из Тюмени Лидия Семочкина собирается развивать ролевой туризм. В июле в пригороде она на собственные средства организовала конную базу. Любой желающий может взять породистого рысака или простую рабочую лошадь на прокат. Девушка готова предложить тюменцам почувствовать в роли ковбоя или боярина на охоте. "Мы планируем развивать новый проект ролевой туризм – это возможность для любого человека, вне зависимости от возраста, физической формы и навыков, умения ездить на лошади, почувствовать себя настоящим ковбоем, индейцем, русским боярином на охоте и так далее", - рассказывает предприниматель. По ее словам для реализации проекта ей необходимо привлечь 2 млн рублей. Деньги пойдут на ремонт базы и оборудование локаций для ролевого туризма.

Дарья Риччио, фото ИА "Тюменская линия"

Работа с инвестором - это отдельная работа, считает предприниматель Дарья Риччио, которой удалось в 2016 году привлечь инвестиционные средства. Более 1 млн рублей, выделенных ей на проект, девушка вложила в точку общепита. В этот раз, приветствуя участников ярмарки, она раскрыла секрет успеха. "Нужно верить в самого себя, потому что кроме проекта обязательной составляющей должен быть сам предприниматель. Если ваш проект вас полностью зарядил, вы в нем уверены, как в себе, вы знаете каждую цифру чуть ли не наизусть, можете ее обосновать, вам нужно просто дерзать", - поделилась предприниматель, которая намерена и далее привлекать средства инвесторов.

В ходе презентации проектов инвесторы задали предпринимателям немало вопросов. Они касались срока окупаемости, рисков, поиска рынка сбыта, выплаты дивидендов инвестору и др. По итогам ярмарки наиболее успешные проекты получат поддержку. Добавим, что "Ярмарка инвестиций" проходит при поддержке правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева