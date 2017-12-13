Под Тюменью задержали пьяного водителя из Кургана

ГИБДД Тюменской области

Два уголовных дела по фактам повторного управления автомобилем в нетрезвом виде возбуждено в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, на 177 км автодороги Курган - Тюмень инспекторы ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль "Пежо". За рулем транспортного средства находился 36-летний житель Кургана. Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя, который исходил от мужчины. Водитель уже был лишен права управления транспортным средством за езду в нетрезвом виде.

Позже в п. Лесозаводский Нижнетавдинского района сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль отечественного производства под управлением неработающего 26-летнего местного жителя. Полицейские установили, что автолюбитель находился в нетрезвом состоянии, также был ранее лишен управления транспортным средством.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по номерам телефонов: 02, дежурная часть по Тюменскому району 30-02-02, по Нижнетавдинскому району 2-30-06, телефон доверия УМВД России по Тюменской области - 291-432.