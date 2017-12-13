В Мегионе задержали мужчину, который получил письмо с наркотиками

УФСКН РФ по Тюменской области

С конвертом, в котором находился гашиш, задержали 36-летнего мужчину на крыльце почтового отделения полицейские Югры.

Как сообщает пресс-служба отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Мегиону, наркотик весом 1,95 грамма задержанный заказал через Интернет и получил письмо с ним из другого государства.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК Рф "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.