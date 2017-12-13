Жителя Тюмени обвиняют в двойном убийстве

sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в двойном убийстве, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 9 декабря в квартире дома на ул. Демьяна Бедного обнаружены тела 38-летней женщины и 18-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Полицейским по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался неработающий и ранее неоднократно судимый 41-летний житель Тюмени.

Пьяный подозреваемый поссорился со своей женой. В ходе конфликта мужчина зарезал супругу и подругу дочери убитой женщины, которая находилась в соседней комнате. После чего подозреваемый попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.