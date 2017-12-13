Ипотечные ставки в России упадут до шести процентов

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До 6% может снизиться ипотечная ставка в России в течение 5 лет. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Мы рассчитываем, что в течение пяти лет поэтапно ключевая ставка ЦБ будет снижаться, в связи с этим будет снижаться ипотечная ставка. В конечном итоге мы выйдем на 6%", - сказал Михаил Мень.

Он также уточнил, что основным показателем роста спроса на жилье является ипотечное кредитование. В настоящее время рынок ипотеки находится на подъеме, спрос растет. Также удалось снизить стоимость квадратного метра, с начала 2013 года цены на жилье в реальном выражении (за вычетом инфляции) снизились более чем на 20%, сообщает пресс-служба Минстроя.