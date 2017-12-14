Формирование комфортной городской среды обсудили тюменские общественники

Формирование комфортной городской среды обсудили тюменские общественники/tyumen-city.ru

Более 2,5 млрд рублей предусмотрены в консолидированном бюджете Тюменской области на благоустройство в 2017 году. Четверть этой суммы предназначена для приведения в порядок дворов, остальные средства - на обустройство общественных пространства.

Еще 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов и общественных территорий в новых микрорайонах вложили застройщики.

Такие цифры на заседании общественного совета при департаменте ЖКХ Тюменской области привел главный специалист отдела анализа и планирования ведомства Евгений Преснецов, подводя итоги приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Он напомнил, что регион в проекте участвует за счет собственных средств, без привлечения федеральных субсидий.

Системная работа по созданию комфортной городской среды в регионе проводится более 10 лет, сформирован комплексный подход к благоустройству территории.

В Тюмени самыми значимыми и затратными проектами этого года стали обустройство тюменской набережной, площади 400-летия Тюмени и Гилевской рощи. Кроме того, в порядок привели 60 придомовых территорий.

"В 2018 году на обустройство предусмотрено более 1,349 миллиарда рублей. Планируется завершить все начатые проекты по благоустройству в Тюмени и других городах", - сообщил он.

Главными помощниками и критиками в департаменте считают горожан, которые участвуют в обследовании дворов, обсуждают дизайн-проект, помогают контролировать работы и принимают готовые объекты. В этой связи Евгений Преснецов отметил значительную роль ТОСов, которые действуют в Тюмени около 20 лет.

"Новую красивую детскую площадку, построенную во дворе, эксплуатируют сами жители. Механизм такой: когда собственники решают провести те или иные работы, они определяют сумму, которую готовы заплатить, и рассчитывают на софинансирование. Мы не строим за счет бюджета, мы помогаем людям в реализации их пожеланий", - уточнил он.

Евгений Преснецов отметил, что опыт региона по благоустройству получил положительную оценку на уровне федерации: Тюмень вместе со Ставропольем и Казанью вошли в тройку лучших по этому показателю.

Татьяна Ковалева