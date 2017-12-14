В Абатском районе продолжаются поиски утонувшего мальчика

МЧС России по Тюменской области

Работы по поиску утонувшего ребенка возобновились на реке Ишим возле села Абатское.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области, в ноябре работа проводилась на участке реки протяженностью 1,7 км. Спасатели бурили отверстия во льду, осматривали верхнюю кромку льда и толщу воды подводными телекамерами. На сегодняшний день водолазы Тюменской областной службой экстренного реагирования 11 раз спускались под воду, обследовали около 400 м береговой линии общей площадью дна водоема более 5 тыс. кв. м.

После установления на реке о крепкого льда появилась возможность продолжить поиско-водолазные работы. В результате анализа собранной информации о течении реки и характере рельефа дна специалисты определили три наиболее вероятных участка, где может находиться пропавший ребенок.

Поиски будут проводиться с использованием шлангового снаряжения и с утяжелением: 50-60 кг дополнительного веса. Параллельно с водолазами ТОСЭР продолжают работу волонтеры и сотрудники МЧС России по бурению лунок и осмотру нижней кромки льда и дна при помощи телекамер.

Напомним, что двое семилетних мальчиков, возвращаясь из школы без сопровождения взрослых, вышли на лед. Неокрепший лед провалился, и один из мальчиков оказался в воде. Второй самостоятельно помочь не смог и побежал за помощью. Когда к полынье прибежали взрослые, провалившегося под лед мальчика уже не было на поверхности воды.