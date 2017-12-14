Google рассказал, что чаще всего россияне искали в Интернете в 2017 году

Рейтинги самых быстрорастущих поисковых запросов в России и по всему миру составила компания Google по итогам 2017 года.
Как сообщает пресс-служба компании, из событий и явлений пользователей чаще всего интересовала жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018, ЧМ по хоккею и Кубок конфедераций. Также в топ вошли спиннер и iPhone 8.
Из рэп-исполнителей самыми популярными по количеству запросов стали Oxxxymiron, Faceи Гнойный. Вместе с ними в пятерку вошли Хаски и Фараон. Отдельный рейтинг составили утраты: имена известных людей, ушедших из жизни в 2017 году. Возглавила список Вера Глаголева, далее идут Дмитрий Марьянов, Честер Беннингтон, Михаил Задорнов и Илона Новоселова.
Один из традиционно популярных запросов у Google – что такое? В уходящем году такой вопрос пользователи задавали насчет хайпа, спиннера, фиаско, лобогрейки и антикитерского механизма. Активно интересовались интернет-серферы и как начать какое-то действие. Среди самых популярных запросов оказались "Как начать майнить?", "Как начать свой бизнес?", "Как начать худеть?", "Как начать ремонт?" и "Как начать трансляцию в Instagram?".
Подробную информацию о самых популярных запросах можно найти в официальном блоге Google и на сайте проекта "Год в Поиске". Также на основе этого компания подготовила видео, а группа "Каста" записала к нему саундтрек.
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