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Тюменский драмтеатр стал одним из самых популярных запросов в Google

14:40 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменский драматический театр, фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский драматический театр вошел в Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории "Театры России" по версии Google в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба компании, лидерами по количеству запросов стали Русский драматический театр Республики Башкортостан (Уфа), Чувашский государственный театр оперы и балета (Чебоксары) и приморская сцена Мариинского театра (Владивосток).

Тюмень заняла десятую строчку рейтинга после Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии (Екатеринбург, ) Новосибирского театра оперы и балета, Бурятского национального театра песни и танца "Байкал", омских драматического и молодежного "Топ-театра ". Отметим, что в категории не учитывались культурные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга.

Из российских музеев самыми популярными по количеству запросов в Google стали интерактивный музей "Россия - моя история" в Волгограде, калининградский музей мирового океана  и государственный музей истории космонавтики им. Константина Циолковского (Калуга). Также отмечены музеи Тулы, Новосибирска, Екатеринбурга, Ижевска и музей военной техники УГМК в Верхней Пышме.

Из туристических направлений россияне чаще всего гуглили Турцию, Крым, Абхазию, Геленджик и Болгарию. Остальные места в Топе заняли Лазаревское, Таиланд, Черногория, Сочи и Батуми.

Напомним, подробную информацию о самых популярных запросах в Google можно найти в официальном блоге компании и на сайте проекта "Год в Поиске".

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Теги: Интернет , Тюменский драматический театр , Google , поиск

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