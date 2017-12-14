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Шесть тысяч новых рабочих мест для молодых ученых появится к 2020 году

17:25 14 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В России создадут рабочие места для молодых ученых/ фото пресс-службы РГО

Около 9 тыс новых рабочих мест будет создано в РФ к 2020 году, 6 тыс. будут предназначены для молодых ученых и специалистов.  Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо 2017".

"На сегодняшний день уже существуют почти 4,5 тысячи рабочих мест для молодых ученых, специалистов. А до 2020 года планируется создание еще 9 тысяч новых рабочих мест, две трети которых будут предоставлены для молодых специалистов", — сказала Васильева в интервью РИА Новости

Министр также отметила, что происходит нивелирование разрыва между академическим образованием и необходимыми практическими навыками, в результате чего появляются новые специалисты и открываются новые рынки. "Конечно, мы будем всеми силами развивать взаимодействие между бизнесом и вузами. Для этого у нас есть все инструментарии", — добавила Ольга Васильева. 

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Теги: рабочие места , молодые ученые

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