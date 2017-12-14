Шесть тысяч новых рабочих мест для молодых ученых появится к 2020 году

В России создадут рабочие места для молодых ученых/ фото пресс-службы РГО

Около 9 тыс новых рабочих мест будет создано в РФ к 2020 году, 6 тыс. будут предназначены для молодых ученых и специалистов. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на ежегодной национальной выставке "Вузпромэкспо 2017".

"На сегодняшний день уже существуют почти 4,5 тысячи рабочих мест для молодых ученых, специалистов. А до 2020 года планируется создание еще 9 тысяч новых рабочих мест, две трети которых будут предоставлены для молодых специалистов", — сказала Васильева в интервью РИА Новости.

Министр также отметила, что происходит нивелирование разрыва между академическим образованием и необходимыми практическими навыками, в результате чего появляются новые специалисты и открываются новые рынки. "Конечно, мы будем всеми силами развивать взаимодействие между бизнесом и вузами. Для этого у нас есть все инструментарии", — добавила Ольга Васильева.