Тюмень признана победителем конкурса городов России "Семья и город - растем вместе"

фото департамента социального развития Тюменской области

Тюмень стала первой в конкурсе "Семья и город – растем вместе". Его проводили среди городов - административных центров субъектов Российской Федерации. Организовал конкурс Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, в ХIII конкурсе городов России "Города для детей" приняли участие 293 участника, в том числе 25 крупных административных центров, 30 городов с населением более 100 тыс. человек, 100 городов с населением от 20 до 100 тыс. жителей и 72 сельских поселения.

Среди городов, являющихся административными центрами субъектов РФ, Тюмень заняла первое место, вторыми стали Волгоград и Абакан, третьим признан Смоленск.

По словам организаторов конкурса, весь год администрации городов и поселений боролись за звание победителей – городов и сел, в которых органы местного самоуправления уделяют особое внимание комплексной работе с семьями и детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, помощи семьям с детьми. Помимо проведения конкурсных мероприятий и выполнения заданий конкурсанты представляли свои города и села на встрече участников конкурса городов в Феодосии, на площадках Всероссийской выставки-форума в Мурманске.

Официальное чествование и церемония награждения, на которую приглашены главы и представители всех городов, отмеченных конкурсной комиссией, состоится в Совете Федерации 19 декабря.