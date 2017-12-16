Сказка на Рождество: тюменский молодежный театр представит спектакль на фестивале в Москве

kosmoscentr.ru

Молодежный театр "Ремарка" отправится на московский фестиваль "Путешествие в Рождество". Тюменцы покажут свою интерпретацию на сказку Павла Бажова "Огневушка-поскакушка".

"Путешествие в Рождество" – это городской уличный фестиваль с пятилетней историей, который входит в цикл "Московские сезоны" и является самым масштабным его событием. В 2016-2017 году "Путешествие" посетили 12,2 миллиона человек. Недавно американское издание The Wall Street Journal советовало обратить внимание на московское новогоднее мероприятие. Тема этого года – театр, но организаторы готовят уже всем полюбившиеся ярмарки, ледовые горки и спортивные игры. В общей сложности организаторы представят около сотни площадок по всей Москве.

Режиссер тюменского молодежного театра "Ремарка" Юлия Вологжанина рассказывает, что ее коллектив принимает участие в "Путешествие в Рождество" благодаря рекомендации организационного комитета международного фестиваля-школы современного искусства "Территория". Резиденты молодежного театрального центра "Космос" покажут пятнадцатиминутное представление по мотивам сказки "Огневушка-поскакушка" на сцене на Тверской 31 декабря, 1 и 2 января. Помимо тюменского коллектива разные произведения Павла Бажова будут показывать одиннадцать театров из разных городов России.

С 22 декабря по 14 января площади, бульвары, улицы столицы превратятся в театральные подмостки. На Тверской площади будет работать "Сказочный театр", где зрители познакомятся с русскими и зарубежными рождественскими сказками. Каждый день на главной сцене площади будут показывать спектакли, основанные на сказках разных стран: России, Чехии, Германии, Франции, Норвегии и других, пишет "Мой портал".