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Труд жителей Тюменской области отмечен госнаградами

Общество, 22:21 21 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Государственными наградами отметили труд жителей Тюменской области. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным 21 мая.

Медали "За заслуги перед Отечеством II степени" вручат главному энергетику АО "Мостострой-11" Владимиру Ельшину и машинисту-инструктору локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Ишим Свердловской дирекции тяги дирекции тяги — филиала ОАО "Российские железные дороги" Андрею Коробкину.

Медаль "Луки Крымского" - врачу Областной больницы №19 Екатерине Безуглой, медицинскому психологу Областной клинической психиатрической больницы Екатерине Коробейниковой, врачу Ишимского филиала Областной клинической психиатрической больницы Неле Сердечной, заместителю главного врача городской поликлиники №5 Ольге Старостиной.

Почетные звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" присвоены трактористу ЗАО "Центральное" Сергею Просекову, а "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" - генеральному директору ООО "Сибстройсервис" Сергею Кужелеву.

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# государственные награды

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