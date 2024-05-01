Труд жителей Тюменской области отмечен госнаградами
Государственными наградами отметили труд жителей Тюменской области. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным 21 мая.
Медали "За заслуги перед Отечеством II степени" вручат главному энергетику АО "Мостострой-11" Владимиру Ельшину и машинисту-инструктору локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Ишим Свердловской дирекции тяги дирекции тяги — филиала ОАО "Российские железные дороги" Андрею Коробкину.
Медаль "Луки Крымского" - врачу Областной больницы №19 Екатерине Безуглой, медицинскому психологу Областной клинической психиатрической больницы Екатерине Коробейниковой, врачу Ишимского филиала Областной клинической психиатрической больницы Неле Сердечной, заместителю главного врача городской поликлиники №5 Ольге Старостиной.
Почетные звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" присвоены трактористу ЗАО "Центральное" Сергею Просекову, а "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" - генеральному директору ООО "Сибстройсервис" Сергею Кужелеву.