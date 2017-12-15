Выходные в Тюмени будут морозными и ветреными

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Усиление ветра до 9 м/с прогнозируют синоптики в Тюмени с 15 по 17 декабря.

По данным центра ФОБОС, температурный фон останется прежним: днем минус 11-13 градусов, ночью до минус 16. Ветер преимущественно южный, влажность воздуха не превысит 84%.

Над Ханты-Мансийским автономным округом проходит теплая фронтальная система, поэтому температура здесь выше. Вечером 15 декабря столбики термометра покажут минус 3 градуса, на выходных – до минус 10. Местами возможен снег.

Большая часть Ямало-Ненецкого автономного округа попадет под обложной снегопад. Выходные здесь пройдут при минус 9-13 градусах, а новая неделя начнется с резкого потепления до минус 3. Также будет ветрено, порывы достигнут 6-9 м/с.

Евгения Шевцова