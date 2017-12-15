Тюменская таможня: что делать, если багаж не вернулся из-за границы

yaostrov.ru

Декларация на багаж позволит получить его без проблем по прилету из-за границы.

По сообщению пресс-службы Тюменской таможни, делать это необходимо заранее. До пересечения границы, в аэропорту, необходимо у сотрудников таможни выяснить, какие документы нужны для оформления багажа. Если у пассажира не окажется на руках декларации на провоз сумок, ему придется оплатить таможенный сбор: 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро на 1 кг веса.

До выхода из зала прилета международного сектора гражданам, чей багаж был утерян, необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию. Как отмечают сотрудники таможни, это займет немного времени, но предотвратит от материальных и временных затрат в дальнейшем.

По всем вопросам перемещения товаров можно обратиться в правовой отдел Тюменской таможни (ул. Холодильная, 58а), предварительно записавшись на консультацию по телефону: 597-239, 597-339.