Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка

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Санация (комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятия, применяемый для предотвращения его банкротства) Промсвязьбанка стала следствием решения Банка России о доначислении резервов, принятого по итогам длительной ревизии активов банка, говорится в обращении совладельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Как сообщает РИА Новости, ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора 15 декабря. Банк продолжает работу в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводиться не будет. "В течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк", — говорится в сообщении.

Банк отмечает, что прошел в последнее время "через очень тяжелые испытания". Промсвязьбанк указывает, что проделал огромную работу по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам. Кроме того, по многим направлениям банковской деятельности Промсвязьбанк уверенно подтвердил свои лидирующие позиции.

"Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства", — добавляется в комментариях совладельцев банка.