up

15.12.2017 пятница

EUR 69.4048

USD 58.7082

В Тюмени -15..-17 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка

15:17 15 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Санация (комплекс мер по финансовому оздоровлению предприятия, применяемый для предотвращения его банкротства) Промсвязьбанка стала следствием решения Банка России о доначислении резервов, принятого по итогам длительной ревизии активов банка, говорится в обращении совладельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Как сообщает РИА Новости, ЦБ  принял решение о санации Промсвязьбанка через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора 15 декабря. Банк продолжает работу в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводиться не будет. "В течение длительного времени регулятор проводил работу по ревизии наших банковских активов, итогом которой стало решение ЦБ РФ о доначислении резервов и, как следствие, вводе временной администрации в банк", — говорится в сообщении.

Банк отмечает, что прошел в последнее время "через очень тяжелые испытания". Промсвязьбанк указывает, что проделал огромную работу по выполнению новых требований ЦБ к системно значимым банкам. Кроме того, по многим направлениям банковской деятельности Промсвязьбанк уверенно подтвердил свои лидирующие позиции.

"Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность. К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства", — добавляется в комментариях совладельцев банка. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Промсвязьбанк

Последние новости

15:32 Тюменка воткнула нож в грудь разозлившего ее супруга
15:21 Тюменский облизбирком и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии
15:17 Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка
15:10 Тюмень примет киберспортсменов всей страны
15:00 В Тюмени собрались пластические хирурги из Таиланда, Бразилии, Польши и России Фото
14:49 Тюменская таможня: что делать, если багаж не вернулся из-за границы
14:38 Ямальские артисты презентовали Арктику военным
14:27 Совет Федерации утвердил дату президентских выборов
14:16 В Тюмени пожарные спасли людей из горящего дома
14:05 Тюменцам рекомендуют осторожно обращаться с пиротехникой
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Доступ к финансированию - главная проблема российской промышленности, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев: развитие промышленности - ключ к благосостоянию регионов России

Промышленная политика России обрела системность

Политика

Совет Федерации утвердил дату президентских выборов

Владимир Путин объяснил, как выживать дотационным регионам

Тюменские депутаты считают, что подземные погреба портят облик города

Экономика

Центральный банк ввел санацию в отношении Промсвязьбанка

Запсибкомбанк бьет рекорды

Поддержка инноваций в регионе в 2018 году сохранится в полном объеме

Общество

Тюменский облизбирком и МФЦ подписали соглашение о взаимодействии

Тюмень примет киберспортсменов всей страны

В Тюмени собрались пластические хирурги из Таиланда, Бразилии, Польши и России

Спорт

Тюменские легкоатлеты поборются за медали областных соревнований

Тюменские кикбоксеры поборются за медали чемпионата и первенства города

Ишимский "Локомотив" продолжит движение

Происшествия

Тюменка воткнула нож в грудь разозлившего ее супруга

В Тюмени пожарные спасли людей из горящего дома

Житель Челябинска получил срок за похищение ноутбуков из пунктов проведения ЕГЭ
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+