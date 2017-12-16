МЧС проверит места продажи пиротехники

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Около 40 торговых точек, занимающихся реализацией пиротехнических изделий, проверят сотрудники МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы надзорной деятельности проверяют наличие документов, подтверждающих качество пиротехнических изделий. Также сотрудники обращают внимание на наличие первичных средств пожаротушения в торговых помещениях, исправность пожарной сигнализации, на условия хранения товара.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, ведется и профилактика пожарной безопасности среди покупателей. Представители государственного пожарного надзора проводят беседы на противопожарную тематику и разъясняют покупателям, как выбрать качественную пиротехнику, на что следует обратить особое внимание при покупке фейерверков.

Работа по проверкам мест продажи пиротехнических изделий, условий их хранения и реализации продлиться до конца декабря.