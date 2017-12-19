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В трех тюменских поликлиниках внедряют телемедицину

16:16 19 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени развивается телемедицина/ Фото ИА "Тюменская линия"

Пациенты тюменских городских поликлиник № 5 и № 12 смогут получать врачебные консультации в рамках телемедицины с января 2018 года. 

Первыми в регионе такой возможностью воспользовались посетители поликлиники № 8, которых дистанционно принимает участковый терапевт. Как происходит прием по видеосвязи, специалисты департамента информатизации продемонстрировали журналистам в ходе пресс-тура.

Как и на личном приеме, врач интересуется изменениями в состоянии пациента, дает  рекомендации и назначает дату следующего приема. Разработчики поясняют, что дистанционно получится решить несколько вопросов.    

"Например, к врачу можно обратиться на повторный прием, продлить льготные рецепты, а также записаться к узким специалистам, попасть к которым сейчас можно только через терапевта. А вот установить диагноз можно только в ходе очного визита", - пояснил начальник информационно-аналитического отдела областного департамента информатизации Максим Сединкин. 

Компьютер для связи с врачом должен быть оснащен вебкамерой и микрофоном.  Записаться к врачу можно с помощью мобильного приложения "Медицина72", выбрав в списке специалистов "Телемедицинскую консультацию", а также удобную дату и время приема. Подробные указания о дальнейших действиях пациент получит на электронную почту. 

Пилотный проект по телемедицине Тюменская область реализует одной из первых в стране. Горожане возможностью бесплатного дистанционного врачебного приема пока пользуются не слишком активно - за неделю к врачу записываются около пяти человек. 

В поликлиниках № 5 и № 12 прием будут вести по одному терапевту. Однако по потребности их число может быть увеличено. Если эксперимент признают удачным, этот опыт растиражируют в других поликлиниках города.

Татьяна Ковалева

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Теги: здравоохранение , телемедицина

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