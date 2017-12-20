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Владимир Якушев назвал 2017 год успешным по основным показателям

21:17 19 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Фото admtyumen.ru

Региональная экономика в 2017 году продемонстрировала уверенный рост по основным показателям. Этот факт в прямом эфире программы "Час с губернатором" отметил глава Тюменской области Владимир Якушев.

"По данным на ноябрь 2017 года рост экономики составил около 2,5%. Серьезный минус дают показатели добычи углеводородного сырья - по отношению к 2016 году эта цифра составит 89,5%. Но на то есть объективные причины – это соглашение ОПЕК, куда вошла Россия, и наши месторождения в том числе. Соглашение пока продлено и, как мы видим, оно действительно положительно влияет на цену нефти, будем надеяться, что за счет этого эффекта мы получим те дивиденды, на которые рассчитывали", - пояснил губернатор.

Владимир Якушев напомнил, что по прогнозам 2017 год ожидался непростым в отличие от 2014, 2015 и 2016 годов, когда происходили активные инновационные процессы. Тем не менее, несмотря на опасения, в 2017 году экономика продемонстрировала рост. Производства, которые планировалось открыть, были запущены, инвестиционные процессы, которые должны были завершиться, закончены. Регион добился положительных результатов, свершилось много интересных событий и в образовательной среде, и в здравоохранении, и в других сферах.

Главным показателем успешной работы губернатор назвал демографический рост. По прогнозам, прирост населения в 2017 году составит около четырех тысяч человек.  

"Конечно, в этом году демографический прирост несколько меньше, чем в предыдущие годы, потому что родителями становятся те, кто родился в девяностых годах, а у нас тогда был серьезный спад в демографии. Темпы роста не те, что были четыре-пять лет назад, но при этом динамика все равно положительная. Мы уже привыкли, что люди рожают и связывают свою жизнь с будущим Тюменской области", - отметил глава региона.  

В целом 2017 год Владимир Якушев назвал удачным. Достичь успехов удалось благодаря общему труду и усилиям. Губернатор выразил уверенность, что и в 2018 году все получится, если тюменцы будут много работать и надеяться только на собственные силы.

Любовь Голышева

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Теги: Владимир Якушев , Час с губернатором , экономика

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