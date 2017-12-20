Популяция медведей в Тюменской области выросла втрое

Медведи в Тюменской области стали чаще выходить к людям. Такая встреча не сулит человеку ничего хорошего. Популяция этого зверя на юге региона выросла втрое за последнее десятилетие. Животные мигрируют из Томской области в поисках лучшей кормовой базы и спасаются от лесных пожаров. Сегодня косолапые в основном распространены в Вагайском и Уватском районах.

Об этом сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, для зверя в регионе более благоприятные условия. Так, если в 2008 году насчитывалось 750 голов медведей, то к 2017 году — уже более двух тысяч.

Также Василий Щепелин отметил, что охотники, которые выигрывают медведя по жеребьевке, добывают только половину дозволенного ресурса. "А это тоже влияет на численность медведя в регионе. Я считаю, что целесообразнее было бы выдавать разрешения на такую охоту только тем, кто действительно умеет это делать".

Руководитель Госохотуправления напомнил также о печальных случаях, когда люди становились жертвами медведя. "Когда такое происходит, власти, как правило, принимают решение об отстреле людоеда, - отметил Василий Щепелин. – Ведь хорошо известно, что медведь, поохотившийся на человека, будет делать это снова и снова. Этот зверь набирает с места скорость в 40 километров в час. И если он набросится на человека, никто и глазом моргнуть не успеет. Вопрос безопасности - очень серьезный, веником медведя не отгонишь".

По словам чиновника, в Уватском районе для охоты на ставших опасными для людей медведей привлекали местных ханты – больших профессионалов в этом деле.

Николай Ступников