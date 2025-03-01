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Тюменцам презентовали книгу "Вкладыши из солдатских смертных медальонов"

Общество, 18:51 25 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй том книги "Вкладыши из солдатских смертных медальонов: последняя записка" презентовали в мультицентре "Контора пароходства" 25 марта. Работу над сборником вели тюменские поисковики.

"80 лет назад завершилась Великая Отечественная война, но еще много солдат остались на полях сражений. Более 2 млн участников боевых действий числится пропавшими без вести. Скоро вы вновь отправитесь в экспедицию для того, чтобы возвращать имена наших героев. Это важная и значимая работа, особенно для родственников погибших солдат", — сказала начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова.

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Во вторую часть сборника вошли 77 вкладышей из медальонов воинов Великой Отечественной войны. Поисковики нашли их с 2018 по 2024 годы во время полевых работ в Новгородской, Тверской, Смоленской, Псковской областей и в Карелии. Часть записок оказалась в достаточно плохом состоянии, но с помощью технологий и кропотливой работы их удалось восстановить.

"В издании представлены фотографии, биография бойцов. То есть, где родился, откуда призван, где воевал, где был найден, когда и каким поисковым отрядом. И, конечно, есть дальнейшая история, были ли найдены родственники и многое другое. Медальоны иногда использовали не только для хранения своих биографических данных, но и, например, как игольницы. Некоторые не предавали большую важность этим вкладышам и отдавали их своим сослуживцам. Это усложняет поиск. Если говорить об истории нашего регионального поискового движения, то найдены и перезахоронены 11 тысяч бойцов, но только у 500 из них установлены имена", — пояснила специалист областного поискового центра им. Артура Ольховского Валерия Чекерис.

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Сборник создан на грант губернатора Тюменской области. Тираж книги — 100 экземпляров. Ее подарят общественным организациям, которые занимаются патриотическим воспитанием, поисковым отрядам для пополнения их экспозиций, а также семьям воинов, чьи вкладыши из медальонов вошли в издание.

Отметим, параллельно работала выставка, где были размещены личные вещи солдат: оружие, фляжки, котелки, ложки и другое.

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Напомним, что первый том книги вышел в 2019 году. Туда вошли медальоны с 2000 по 2018 годы.

Виктория Макарова

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# Великая Отечественная война , книга , поисковики , тюменские поисковики

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