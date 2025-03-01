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Крупную партию прекурсоров наркотических средств обнаружили в Тюменской области

Происшествия, 19:13 25 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Екатеринбурга 1995 г. р. задержали в Тюменской области по подозрению незаконного сбыта прекурсоров наркотических средств. Полицейские заметили припаркованный автомобиль на окраине д. Патрушева. Дождавшись водителя, который вышел из лесного массива, полицейские решили проверить документы гражданина. Во время беседы тот признался, что в лесу оборудовал 15 тайников-конструкторов с прекурсором наркотических средств, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Подозреваемый рассказал оперативникам областного наркоконтроля, что с целью заработка он через мессенджер устроился в наркомаркет курьером по распространению запрещённых веществ. В его обязанности входили фасовка и доставка мелкооптовых партий криминального товара в различные города России, где он оборудовал схроны. За два месяца противоправной деятельности злоумышленник успел побывать в Перми, Демянске, Нижнем Тагиле и Набережных Челнах.

В Свердловской области подозреваемый получил информацию о местонахождении очередной крупной партии, которую он должен был реализовать в Тюмени и Сургуте. По указанным координатам он забрал 2 мешка и 5 коробок с канистрами и бутылками с химической жидкостью неизвестного происхождения.

Злоумышленника задержали, все схроны обнаружили. Из его машины полицейские изъяли два мешка, в которых находились 5 ёмкостей и 94 бутылки с химическим содержимым, предназначенные для реализации в Сургуте.

Проведённая экспертиза показала, что изъятое вещество является прекурсором наркотического средства. По предварительным данным, общая масса всего изъятого составляет около 5 килограммов.

Следователь отдела полиции № 1 УМВД России по Тюмени возбудил уголовное дело по ст. "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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# наркотики , УМВД России по Тюменской области

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