Восемь учреждений образования отремонтируют в Тюменской области в рамках нацпроекта

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Комплексный капитальный ремонт пяти школ, двух детских садов и одного студенческого общежития проведут в рамках национальных проектов "Молодежь и дети" и "Семья" в Тюменской области в 2025-2027 годах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В 2024 начали ремонт во втором корпусе школы № 22 Тюмени и Ишимской школе-интернат. Объекты готовы более чем на 60%.

В марте 2025 года заключены контракты на капитальный ремонт: школы №31 в Ишиме; детского сада №42 в Тюмени; детского сада №5 в Ялуторовске; общежития Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова.

В следующем году планируют заключить контракты на капитальный ремонт тюменских школ №№ 27 и 72.

По итогам 2024 года Тюменская область вошла в число регионов-лидеров, которые полностью и в срок выполнили взятые на себя обязательства по ремонту и строительству учреждений образования.