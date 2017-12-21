В Тюмени эксперты обсудят тренды развития дополнительного образования

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Межрегиональная конференция по реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" пройдет в Тюмени на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" 21-22 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Дворца "Пионер", в рамках конференции пройдут пленарное совещание, диалоговые площадки, панельные дискуссии и семинары для работников сферы дополнительного образования. В колонном зале Дворца "Пионер" откроется выставка образовательных проектов, будут работать интерактивные площадки.

Откроется мероприятие 21 декабря пленарным заседанием, на котором обсудят региональные аспекты и стратегические приоритеты в развитии дополнительного образования. С приветственным словом выступит заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнеческих. Директор Дворца творчества и спорта "Пионер", руководитель Регионального модельного центра Сергей Лысов представит основные результаты реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" в Тюменской области в 2017 году и задачи на плановый период.

Начальник управления молодежных и профилактических программ департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Оксана Савинова представит доклад "Развитие дополнительного образования. Путь совместных действий". Совещание завершится награждением победителей конкурса ресурсной поддержки инновационных программ дополнительного образования.

Затем участникам будет предложено посетить три диалоговые площадки. На одной из них презентуют реализованный на базе ДТиС "Пионер" проект детского технопарка "Кванториум". Вторая площадка будет посвящена маркетинговым инструментам для работы с детьми и молодежи, третья - сетевым формам реализации образовательных программ.

На панельной дискуссии будут представлены лучшие практики организаций дополнительного образования детей и деятельности региональных модельных центров – проектных офисов приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей".

Также участники планируют обсудить внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальных образованиях Тюменской области, программное обеспечение допобразования и актуальные вопросы проектирования новых образовательных моделей.

Во второй день конференции продолжат семинары и лекции от экспертов, среди которых - докт. пед. наук, профессор, зам. начальника департамента педагогики Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов. Подробнее о программе конференции можно узнать здесь.