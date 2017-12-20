Тюменцы примут "Барс" во Дворце спорта

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Тюменский "Рубин" проведет домашний матч чемпионата Высшей хоккейной лиги с "Барсом" из Казани 20 декабря.

В этой встрече в составе сибирской дружины дебютирует защитник Егор Артамонов. Он пополнил ряды рубиновцев в результате обмена с нефтекамским "Торосом". В тюменской команде 28-летний игрок будет выступать под номером 85.

В "Торосе" продолжит карьеру защитник Артемий Грязев, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

За "Торос" Артамонов играл с 2015 года. В высшей лиге он также защищал цвета тольяттинской "Лады" и челябинского "Челмета". Новобранца "Рубина" можно назвать в хорошем смысле слова домоседом. На площадке он старается выполнять, прежде всего, свои прямые обязанности в обороне. Проведя на уровне ВХЛ 302 матча, Артамонов набрал 51 балл по системе "гол+пас" (10+41).